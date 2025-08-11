#АЭС в Казахстане
Происшествия

В горах Алматы на 16-летнего подростка упал камень

Алматы, горы, спасатели, подросток, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 09:30 Фото: Telegram/qr_tjm
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сегодня, 11 августа 2025 года, рассказали о случае с подростком в горах, на которого упал камень. Спасательная операция проходила на высоте 3800 м над уровнем моря, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, накануне, 10 августа, спасатели Службы спасения ДЧС Алматы выехали с контрольно-спасательного пункта "Туюк Су" в район пика Титова в Медеуский район, где трое детей в сопровождении одного взрослого поднимались в горы.

"При спуске на одного из подростков упал камень. Спасатели, добравшись до пострадавшего 2009 г. р., диагностировали у него открытый перелом предплечья. Подросток находился в сознании и мог передвигаться самостоятельно".Пресс-служба МЧС РК

Фото: Telegram/qr_tjm

Спасатели транспортировали пострадавшего к поисково-спасательскому посту и передали его медикам Центра медицины катастроф МЧС.

Фото: Telegram/qr_tjm

"Состояние мальчика – стабильное", – добавили в пресс-службе ведомства.

Также МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдать крайнюю осторожность на каменистых участках, избегать осыпей, не подниматься под другими участниками там, где возможен сход камней.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 09:30
Сильная жара ожидается в Алматы в ближайшую неделю

Ранее сообщалось, что в горах Алматы пропал 20-летний казахстанец. Позднее стало известно, что его тело было обнаружено на пике Молодёжный.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
