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В Иране ответили на заявления о причастности к покушениям на Трампа

Дональд Трамп, США, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 13:15 Фото: X/ Donald J. Trump
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи счел безосновательными обвинения Тегерана в причастности к попыткам осуществить покушение на представителей власти США, сообщает Zakon.kz.

Багаи назвал эти претензии "заговором Израиля" для усложнения отношений между американской и иранской сторонами, передает Министерство иностранных дел Исламской Республики в Telegram-канале.

Ранее в ФБР заявили, что неназванный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) якобы планировал убийство победившего на выборах президента США Дональда Трампа.

Сам Дональд Трамп, не приводя подробностей и доказательств, обвинил Иран в том, что тот якобы уже предпринимал конкретные, но безуспешные "движения" в его адрес и может повторить их. Он подчеркнул, что никакие угрозы не пугают его, и сообщил, что американские военные "наблюдают и ждут", как будет развиваться ситуация.

В Тегеране заявления о якобы вынашиваемых планах по устранению Трампа отвергали.

Напомним, на жизнь Дональда Трампа совершили два покушения – в июле и сентябре 2024 года.

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