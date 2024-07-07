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Мужчину, избившего охранника в медцентре Актобе, отправили на принудительное лечение

суд, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 12:40 Фото: pixabay
Мужчину, который в одном из медицинских центров Актобе забрал у девушки-кассира сотовый телефон, а после этого избил охранника, отправили на принудительное лечение, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился в июне 2024 года, пишет "Диапазон":

"41-летний пьяный актюбинец забрал у девушки-кассира сотовый телефон, а пришедшего к ней на помощь охранника два раза ударил кулаком по лицу и голове. Мужчина упал, а при попытке встать получил от нападавшего еще один удар ногой в лицо".

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство". Как выяснилось позже, он страдает хроническим психическим заболеванием "Параноидная шизофрения".

Суд установил, что в момент нападения обвиняемый не осознавал свои действия и по своему психическому состоянию нуждается в принудительном лечении в стационаре. Сам потерпевший простил подсудимого и претензий не предъявлял.

В итоге мужчину освободили от уголовной ответственности и отправили на принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа.

18 июня 2024 года в Шымкенте суд приговорил приемного отца шестерых детей, который несколько лет издевался над ними, к принудительному лечению. Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что мужчина страдал хроническим психическим заболеванием и при совершении деяний находился в состоянии невменяемости.

Мужчина из Шымкента усыновил в 2021 году шестерых детей. Проверка выяснила ужасающие подробности их содержания. Перед сном им завязывали руки и ноги, чтобы не чесались. По словам детей, их кормили мясом кошек и собак.

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