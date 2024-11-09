Англичанка заработала на своих маленьких внуках 30 тыс. долларов

В Англии 65-летняя Кэролайн Даддридж заработала крупную сумму денег благодаря своим внукам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mail Online, когда у 65-летней Кэролайн появился внук, то сначала она присматривала за ним бесплатно. Спустя время дочь женщины родила ей второго внука. С его появлением нагрузка у женщины увеличилась и она решила брать оплату.

В этот момент она столкнулась с обвинениями дочери в эгоизме.

"Да, меня нещадно обвиняли в эгоизме, но почему я должна сидеть с внуками бесплатно?" – сказала в свою защиту Кэролайн.

Сейчас женщина нисколько не смущается, что за 10 лет работы нянькой в своей семье смогла обеспечить вполне приличную финансовую подушку безопасности.

А 11-летняя девочка из Калифорнии получит 300 тыс. долларов в результате мирового соглашения с полицией.