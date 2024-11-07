Путин поздравил Трампа с победой на выборах и высказался по украинскому кризису

Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США и высказался об украинском кризисе, сообщает Zakon.kz.

"Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его (Трампа – ред.) с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки", – цитируют "РИА Новости" Путина.

Кроме того, он отметил, что слова Трампа об украинском кризисе заслуживают внимания.

"То, что было сказано Трампом о стремлении восстановления отношений с Россией, способствовать разрешению украинского кризиса, мне кажется, это заслуживает внимания как минимум", – сказал российский лидер.

Он отметил, что готов возобновить контакты со всеми желающими лидерами стран. А также Путин заявил, что не считает зазорным самому позвонить Трампу.

"Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет, действительно, и на практике", – сказал Путин.

Также глава РФ, заявил, что Россия не отказывалась от доллара и не собиралась этого делать. Но назвал страшной глупостью со стороны финансовых властей США самим отказать в его использовании, что ослабляет Штаты.





"Что касается возможности восстановления отношений с Соединенными Штатами: мы для этого открыты, но в значительной степени мяч на стороне Соединенных Штатов, потому что мы с ними отношения не портили. Мы против них никаких ограничений и санкций не вводили. Мы не способствуем тому, чтобы на близких к ним территориях разжигал какой бы то ни было вооруженный конфликт, мы к этому никогда не стремились и на практике никогда, хочу это подчеркнуть, себе этого не позволяли. Непонятно почему это позволяют себе Соединенные Штаты. Надеюсь, что и у них придет в конце концов осознание того, что этого лучше не делать, если мы не хотим каких-то глобальных конфликтов ", – сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Дональда Трампа официально признали победителем выборов президента США 2024 года. Он набрал требуемое число голосов выборщиков и преодолел необходимый для победы порог в 270. Позже президент Казахстана направил поздравление Дональду Трампу по случаю его убедительной победы на президентских выборах. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.

Харрис поздравила Трампа с победой на выборах и признала поражение.

Действующий президент США Джо Байден пообещал мирно передать власть.

