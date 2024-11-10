В горах Великобритании безвозвратно растаял снежный покров
По информации NBC News, снежное пятно Сфинкс, украшающее склон Браериаха, третьей по высоте горы в Великобритании, исторически считался самым долго сохраняющимся снежным покровом в Соединенном Королевстве, поскольку он оставался на месте даже после того, как большая часть снега и льда ежегодно исчезала в горном хребте Кэрнгормс в Шотландии.
Теперь снежное пятно отсутствует уже четвертый год подряд –10-й раз за более чем три столетия.
Фото: Климатический центр Шотландии
В сентябре оно полностью растаяло. Такие снежные пятна, как правило, чувствительны к небольшим колебаниям температуры, говорят эксперты, поэтому они могут выступать в качестве предвестников более масштабных последствий изменения климата.
В дополнение к таянию снегов в Хайленде участились штормы и наводнения, которые перемежаются более длительными периодами сухой погоды, что увеличивает риск возникновения лесных пожаров.
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