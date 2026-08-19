Тающий ледник отдал тела погибших 34 года назад альпинистов

Швейцарский ледник раскрыл судьбу двух альпинистов, пропавших более 30 лет назад. Тогда два бельгийских альпиниста исчезли в Альпах, а теперь их останки обнаружили из-за таяния ледника, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Peninsula, останки двух бельгийских альпинистов, которые пропали без вести в Швейцарских Альпах в 1992 году, обнаружили только сейчас. Их тела освободились изо льда отступающего ледника Трифт.

По данным полиции кантона Вале, останки обнаружил турист 26 июля на леднике Трифт, в южной части Швейцарии, недалеко от границы с Италией. Их доставили в Институт судебной медицины больницы кантона Вале в Сьоне для установления личности. ДНК-анализ подтвердил, что погибшие – два бельгийских альпиниста, пропавших в районе Вайссмиеса в 1992 году.

"4 сентября 1992 года мужчины отправились от хижины Вайссмиес к вершине одноименной горы высотой 4017 метров. Однако из-за плохой погоды они не смогли продолжить восхождение и добрались лишь до хижины Альмагелль", – говорится в публикации.

После их исчезновения спасатели несколько раз проводили поисковые операции. Им удалось обнаружить рюкзак альпинистов, однако найти самих мужчин тогда не смогли.

Спустя десятилетия таяние ледника помогло раскрыть судьбу пропавших. По мере отступления льда останки альпинистов, погибших много лет назад, становятся доступными для обнаружения.

В полиции отмечают, что хранят данные о людях, числящихся пропавшими без вести с 1925 года. Большинство таких случаев связано с горными районами и реками.

The remains of two Belgian climbers who disappeared in the Swiss Alps 34 years ago have been found on the melting Trift Glacier.https://t.co/PlQIT1TuGX — News Central TV (@NewsCentralTV) August 19, 2026

Это не первый случай, когда тающий ледник в Швейцарских Альпах помогает найти людей, исчезнувших десятилетия назад. В прошлом году на леднике в районе горы Обер-Габельхорн обнаружили останки швейцарского альпиниста, пропавшего в 1994 году.

Ранее стало известно, что в Казахстане нашли тело человека высоко в горах Алматы. Останки туриста обнаружены на леднике.