Пропавших во время наводнения в Испании ищут на дне Средиземного моря

Испанское научно-исследовательское судно, изучающее морские экосистемы, отвлекли от своей обычной задачи, чтобы заняться новой: оказать помощь в отчаянных поисках пропавших без вести в результате наводнения в Испании, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, почти 100 человек официально объявили пропавшими без вести. Исследовательское судно просканирует морское дно, чтобы помочь в их поисках.

24 члена экипажа Ramón Margalef используют его датчики и подводного робота для картирования прибрежной зоны площадью 36 кв. М. Это эквивалентно более чем 5 тыс. футбольным полям.

Пабло Каррера, морской биолог, возглавляющий миссию, считает, что через 10 дней его команда сможет передать полезную информацию полиции и экстренным службам .

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 217 человек погибли в результате сильных дождей на востоке Испании. Неизвестное число людей до сих пор числится пропавшими без вести. Однако данные о погибших поступают. Так, в Испании нашли мертвыми британскую пару пенсионеров.

