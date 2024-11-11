Пропавших во время наводнения в Испании ищут на дне Средиземного моря
По информации NBC News, почти 100 человек официально объявили пропавшими без вести. Исследовательское судно просканирует морское дно, чтобы помочь в их поисках.
24 члена экипажа Ramón Margalef используют его датчики и подводного робота для картирования прибрежной зоны площадью 36 кв. М. Это эквивалентно более чем 5 тыс. футбольным полям.
Пабло Каррера, морской биолог, возглавляющий миссию, считает, что через 10 дней его команда сможет передать полезную информацию полиции и экстренным службам .
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 217 человек погибли в результате сильных дождей на
востоке Испании. Неизвестное число людей до сих пор числится пропавшими
без вести. Однако данные о погибших поступают. Так, в Испании нашли
мертвыми британскую пару пенсионеров.