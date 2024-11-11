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Кремль опроверг сообщения о разговоре Путина и Трампа

Кремль опроверг сообщения о разговоре Путина и Трампа, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 14:15 Фото: kremlin.ru, flickr/Gage Skidmore
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию западных СМИ о якобы имевшем место телефонном разговоре Владимира Путина и избранного лидера США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что Трамп и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили мирное урегулирование конфликта в Украине.

Как пишет ТАСС, представитель Кремля опроверг сообщения о разговоре двух президентов.

"Не было разговора. Это полностью не соответствует действительности, это чистая выдумка", – заявил Дмитрий Песков на брифинге 11 ноября 2024 года.

Также, как пишет РИА Новости, пресс-секретарь президента РФ заявил, что конкретных планов по контактам Владимира Путина и выигравшего выборы президента США Дональда Трампа пока нет.

"Опять же я вас хочу переадресовать к словам президента, сказанным на Валдае, пока каких-то конкретных планов нет, поэтому здесь пока нечего добавить", – сказал Дмитрий Песков.

Согласно информации, опубликованной на сайте Кремля, последний телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом состоялся в июле 2020 года.

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