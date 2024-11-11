Кремль опроверг сообщения о разговоре Путина и Трампа
Фото: kremlin.ru, flickr/Gage Skidmore
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию западных СМИ о якобы имевшем место телефонном разговоре Владимира Путина и избранного лидера США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что Трамп и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили мирное урегулирование конфликта в Украине.
Как пишет ТАСС, представитель Кремля опроверг сообщения о разговоре двух президентов.
"Не было разговора. Это полностью не соответствует действительности, это чистая выдумка", – заявил Дмитрий Песков на брифинге 11 ноября 2024 года.
Также, как пишет РИА Новости, пресс-секретарь президента РФ заявил, что конкретных планов по контактам Владимира Путина и выигравшего выборы президента США Дональда Трампа пока нет.
"Опять же я вас хочу переадресовать к словам президента, сказанным на Валдае, пока каких-то конкретных планов нет, поэтому здесь пока нечего добавить", – сказал Дмитрий Песков.
Согласно информации, опубликованной на сайте Кремля, последний телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом состоялся в июле 2020 года.
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