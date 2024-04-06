В Израиле автомобиль въехал в толпу протестующих, есть пострадавшие

В Тель-Авиве, три человека пострадали в результате инцидента, который произошел рядом с местом проведения митинга за освобождение заложников. Автомобиль въехал в толпу протестующих, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС водитель задел трех человек и продолжал ехать, пока его не остановила полиция.



Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Водителя задержали, сейчас его опрашивает полиция.

1 апреля сообщалось, что в Израиле начались протесты, в рамках которых граждане призвали провести досрочные выборы для замены правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Тысячи протестующих вышли на улицы возле здания израильского парламента Кнессета в Иерусалиме.





