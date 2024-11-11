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Семь детей за выходные пострадали в ДТП в Павлодарской области

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 19:08 Фото: Zakon.kz
9 и 10 ноября из-за ухудшения погоды медицинские бригады Павлодарской области выезжали на шесть дорожно-транспортных происшествий. В результате выезда восемь детей были госпитализированы в областные больницы, сообщает Zakon.kz.

Как передает Pavlodarnews.kz, происшествия на дорогах обошлись без тяжелых травм. 

"По данным "103", первое ДТП с участием троих детей произошло 9 ноября в Павлодаре. Звонивший в скорую помощь сообщил о наезде на несовершеннолетних пешеходов в районе Дома дружбы. Две 15-летние девочки и 16-летний парень получили различные ушибы. Их доставили в травмпункт детской областной больницы", – уточняется в сообщении.

Во втором инциденте, который произошел на автобане 10 ноября в районе поселка Калкаман, причиной вызова службы "103" стал въезд легкового автомобиля в дорожный отбойник. В результате происшествия пострадали пятеро детей: мальчики 6, 11 и 13 лет, а также девочки 8 и 11 лет. Все они были доставлены в детскую областную больницу.

"Всего за субботу и воскресенье наши медицинские бригады выезжали на шесть дорожно-транспортных происшествий. Во всех случаях доезд составлял от одной до десяти минут даже на загородных трассах".Заместитель руководителя областной станции скорой помощи Ирина Мищенко

По ее словам, ДТП – один из первоочередных поводов к вызову службы "103". Каждый реанимобиль обеспечен всем необходимым для оказания помощи даже в самых тяжелых авариях. В службе "103" участников дорожного движения просят быть бдительными и соблюдать скоростной режим.

Ранее полицейские показали кадры страшного ДТП в Павлодарской области, где ребенок чудом остался жив. 

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