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Мир

Необычную находку в ульях с живыми пчелами обнаружили турецкие полицейские

Мужчины в спецодежде, ульи, пчелы, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 02:50 Фото: Х/Türk Polis Teşkilatı
В Турции полицейские обнаружили грузовик с 91,1 кг наркотиков, спрятанных среди ульев с живыми пчелами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Тokat haber, в провинции Хаккяри около месяца полицейские вели физическое и техническое наблюдение за подозреваемыми в торговле и перевозке наркотиков.

В результате правоохранители установили подозрительный грузовик и остановили его. В ходе тщательного обыска в ульях с живыми пчелами обнаружили наркотики, спрятанные между сотами. Всего было изъято 91,1 килограмма наркотических веществ. Были задержаны трое подозреваемых.

По данным турецких правоохранителей, наркоторговцы используют различные способы для сокрытия и перевозки наркотиков, однако благодаря работе полиции такие методы удается выявлять.

Ранее в рамках масштабного расследования дела о наркотиках прокуратура задержала популярного турецкого актера Араса Булута Ийнемли. Кроме него, среди задержанных оказались другие известные люди.

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Камила Салкымбаева
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