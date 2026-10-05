Необычную находку в ульях с живыми пчелами обнаружили турецкие полицейские
Как пишет Тokat haber, в провинции Хаккяри около месяца полицейские вели физическое и техническое наблюдение за подозреваемыми в торговле и перевозке наркотиков.
В результате правоохранители установили подозрительный грузовик и остановили его. В ходе тщательного обыска в ульях с живыми пчелами обнаружили наркотики, спрятанные между сотами. Всего было изъято 91,1 килограмма наркотических веществ. Были задержаны трое подозреваемых.
По данным турецких правоохранителей, наркоторговцы используют различные способы для сокрытия и перевозки наркотиков, однако благодаря работе полиции такие методы удается выявлять.
Toplumumuzun sağlığına ve gençlerimizin geleceğine kast eden zehir tacirlerine fırsat vermiyoruz, vermeyeceğiz🇹🇷 Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu durdurulan şüpheli bir tırda yapılan aramada; uyuşturucu tacirlerinin kamuflaj olarak kullandığı CANLI ARI KOVANLARI ve PETEKLERİN arasına gizlenmiş vaziyette; -85,9 Kg Skunk -5,2 Kg Toz Esrar olmak üzere toplam 91,1 Kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucuyla mücadelemizi, zehir tacirlerinin her türlü yöntemini boşa çıkaran titiz takip ve kararlı operasyonlarla amansızca sürdürüyoruz. Operasyonları başarıyla gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz.— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) October 4, 2026
Ранее в рамках масштабного расследования дела о наркотиках прокуратура задержала популярного турецкого актера Араса Булута Ийнемли. Кроме него, среди задержанных оказались другие известные люди.