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Боксерша Хелиф заявила, что не видела документы о наличии у нее мужской хромосомы

Спорт, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 07:57 Фото: Instagram/imane_khelif_10
Алжирская боксерша Иман Хелиф заявила, что не видела документы, свидетельствующие о наличии у нее мужской хромосомы, сообщает Zakon.kz.

На днях в студии итальянского издания Rai олимпийская чемпионка Парижа сказала, что не видела результатов тестов международной ассоциации (IBA) о том, что у нее якобы мужской набор хромосом, даже после отстранения c чемпионата мира 2023 года в Индии.

"В тот день они принесли мне на подпись бумагу, где говорилось, что я не буду соревноваться. Я была в шоке", – сказала Хелиф.

Алжирка отметила, что "очень осторожна с гормонами, принимает все меры предосторожности, чтобы они соответствовали параметрам на всех соревнованиях". Также, по ее словам, она уже подала в суд из-за публикации в Le Correspondant данных якобы из ее медкарт.

Сразу после сомнительной публикации французской газеты МОК встал на защиту спортсменки и назвал непроверенными документы о гендерной принадлежности алжирской боксерши Иман Хелиф, но настоящей сенсацией стало участие Хелиф в предвыборном ролике Дональда Трампа.

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