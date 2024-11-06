МОК назвал непроверенными документы о гендерной принадлежности боксерши Хелиф

МОК назвал непроверенными документы о гендерной принадлежности алжирской боксерши Иман Хелиф, сообщает Zakon.kz.

Французский Le Correspondent опубликовал информацию, что у чемпионки ОИ-2024 семенники вместо матки. В МОК назвали документы, на которые ссылается издание, непроверенными.

Происхождение документов о гендерной принадлежности алжирской боксерши Иман Хелиф, олимпийской чемпионки Парижа, невозможно подтвердить, заявил Odds.ru представитель Международного олимпийского комитета (МОК).

Французское издание Le Correspondent ранее опубликовало данные якобы из медицинской карты Хелиф, где говорится, что уровень тестостерона у нее в пять раз выше максимального для женщины, а МРТ показала, что у боксерши отсутствует матка, но есть мужские половые признаки.

Данная новость о медицинском заключении Хелиф появилась после того, как она выиграла "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже в весовой категории до 66 кг. Во время французских состязаний алжирская боксерша заставила плакать итальянку, которая вскоре объявила о завершении карьеры.

