Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Трамп назвал кандидатов на должности генпрокурора и директора Национальной разведки США

Трамп озвучил, кого хочет видеть в роли генпрокурора и директора национальной разведки США, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 01:54 Фото: wikipedia.org
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп объявил, кого хочет видеть в должностях генпрокурора – министра юстиции и директора Национальной разведки США, сообщает Zakon.kz.

По информации The Hill, функции генерального прокурора – министра юстиции он хочет доверить республиканцу от Флориды Мэтту Гетцу, который сам был объектом расследования Министерства юстиции.

"Для меня большая честь сообщить, что конгрессмен Мэтт Гетц из Флориды настоящим номинируется на должность генерального прокурора Соединенных Штатов. Мэтт – глубоко одаренный и настойчивый адвокат, получивший образование в юридическом колледже, который отличился в Конгрессе благодаря своему стремлению добиться крайне необходимой реформы в Министерстве юстиции", – написал Трамп на своей странице в социальной сети.

Он отметил, что "Мэтт положит конец вооруженному правительству, защитит наши границы, ликвидирует преступные организации и восстановит сильно подорванную веру и доверие американцев к Министерству юстиции".

А вот на должность директора Национальной разведки США Трамп планирует назначить Тулси Габбард.

"Более двух десятилетий Тулси борется за нашу страну и свободы всех американцев. Я знаю, что Тулси принесет бесстрашный дух, который определил ее выдающуюся карьеру, в наше разведывательное сообщество, отстаивая наши конституционные права и обеспечивая мир посредством силы. Тулси заставит нас всех гордиться!" – цитирует NBC News Трампа.

Ранее Трамп встретился с пока еще действующим главой страны Джо Байденом. В ходе встречи, которая происходила в Белом доме, политики обсудили процесс передачи власти.

Читайте также

прокуратура требует посадить Марин Ле Пен
Марин Ле Пен грозит тюремный срок и запрет на избрание в органы власти
Елена Беляева
Трамп Дональд США 2024 год Назначения
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, национальная валюта
К казахстанцам обратились с важной информацией по банкноте 5000 тенге старого образца
Александр Шепс раскрыл, что чувствует к своей коллеге Керро после расставания
Звезда "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс раскрыл, что чувствует к своей коллеге Керро после расставания
Олжас Бектенов, государственный служащий, Казахстан
Бектенов поручил провести рейды и обходы в частном секторе
Восемь новых пригородных маршрутов запустили в Алматы
Восемь новых пригородных маршрутов запустили в Алматы: куда они едут
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: