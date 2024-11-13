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Байден и Трамп обсудили процедуру передачи власти

Джо Байден, Дональд Трамп, президент, выборы, США, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 23:53 Фото: wikimedia, pixabay
Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, встретился с пока еще действующим главой страны Джо Байденом. В ходе встречи, которая происходила в Белом доме, политики обсудили процесс передачи власти, сообщает Zakon.kz.

По прибытию Трампа в Белый дом, его встретила первая леди Джилл Байден. Она передала победителю выборной гонки письмо с поздравлениями для Мелании Трамп, сообщает CNN.

Кроме этого, в своем послании супруга действующего президента выразила готовность ее команды оказывать всякую поддержку и помощь Трампу. 

В свою очередь Джо Байден выразил надежду на "плавный переход" власти в январе – тогда пройдет инаугурация нового президента США. Трамп тоже отметил необходимость мирной смены главы Штатов.

"Все пройдет настолько гладко, насколько это возможно, и я очень ценю это, Джо", – заявил Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп создал для Илона Маска новый департамент в правительстве.

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