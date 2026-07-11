ВОЗ: к 2050 году число случаев рака в мире может вырасти почти вдвое

ВОЗ заявило о стремительном росте онкологических заболеваний. Согласно новому глобальному докладу, без усиления профилактики, ранней диагностики и лечения ежегодное число новых случаев рака к 2050 году может увеличиться почти до 35 млн, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в заявлении, сегодня рак остается одной из главных причин смерти в мире. По данным ВОЗ, ежегодно заболевание диагностируют примерно у 20,6 млн человек, а около 10 млн пациентов умирают. Это означает, что болезнь ежедневно уносит более 26 тыс. жизней. По смертности рак занимает второе место после сердечно-сосудистых заболеваний.

Как отмечается в Global Status Report on Cancer 2026, подготовленном ВОЗ совместно с Международным агентством по изучению рака (IARC), без принятия срочных мер ежегодное число новых случаев заболевания к 2050 году может достичь почти 35 млн.

При этом авторы доклада подчеркивают, что во многих странах сохраняется и усиливается неравенство в доступе к профилактике, диагностике, лечению и паллиативной помощи.

Так, пятилетняя выживаемость женщин с раком молочной железы в странах с высоким уровнем дохода составляет около 87%, тогда как в странах с низким уровнем дохода – лишь около 42%. Кроме того, менее трети государств включили онкологическую помощь в программы всеобщего охвата услугами здравоохранения.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что борьба с раком должна стать одним из приоритетов национальных систем здравоохранения.

"Рак не должен становиться смертным приговором из-за того, где человек родился, сколько зарабатывает или имеет ли доступ к медицинской помощи", – подчеркнул он.

В ВОЗ отмечают, что изменить ситуацию можно только при комплексном подходе. Среди ключевых мер – сокращение употребления табака и алкоголя, вакцинация против вирусов, способных вызывать рак, борьба с ожирением, развитие программ скрининга, своевременная диагностика, обеспечение пациентов современным лечением и поддерживающей помощью.

Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что в Казахстане развитие онкологической службы позволило повысить показатели ранней диагностики и выживаемости пациентов.