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Малярия выработала устойчивость к препарату и свирепствует в Африке

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 05:21 Фото: pexels
Исследователи обнаружили, что жизненно важный препарат от малярии становится менее эффективным для маленьких африканских детей с серьезными инфекциями, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, африканские дети наиболее уязвимы к малярии. Около 450 тыс. детей в возрасте до 5 лет ежегодно умирают от этой болезни в странах Африки к югу от Сахары. Из 100 обследованных детей 11 показали частичную устойчивость к лечению.

Все были инфицированы малярийными паразитами, несущими генетические мутации, которые были связаны с устойчивостью к артемизинину.

Устойчивость малярии и других инфекций к противомикробным препаратам становится растущей глобальной проблемой. По прогнозам ученых, к 2050 году это убьет более 39 млн человек.

Ранее стало известно, что число случаев кори в мире выросло на 20% из-за "неадекватного" использования вакцины.

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