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Бывший президент Словакии лишился пенсии после приговора за мошенничество

Бывший президент Словакии лишился пенсии после осуждения за мошенничество, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 06:56 Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий
Администрация президента Словакии заявила, что прекратила выплату пенсий бывшему президенту Андрею Киске из-за его осуждения за налоговое мошенничество, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, 14 ноября администрация президента Словакии заявила, что прекратила выплату пенсий бывшему президенту Андрею Киске из-за его причастности к налоговому мошенничеству.

Президенты Словакии получают пенсию в размере около 50 тыс. долларов в год после ухода с поста.

В администрации президента добавили, что прекращение выплат было вызвано решением апелляционного суда от 31 октября, который подтвердил решение суда низшей инстанции, признавшего Киску виновным в налоговом мошенничестве и приговорившего его к одному году лишения свободы условно.

Приговор окончательный, но Киска, не признавший себя виновным, заявил, что воспользуется возможностью оспорить приговор в Верховном суде страны, чтобы попытаться очистить свое имя.

Ранее сообщалось, что прокуратура Парижа потребовала приговорить лидера парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен к пяти годам лишения свободы.

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