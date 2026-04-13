Мир

Экс-президент Польши недоволен пенсией и говорит о "бедности страны"

Лех Валенса пожаловался на пенсию, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 22:18 Фото: wikipedia/Лех Валенса
Бывший президент Польши Лех Валенса получает президентскую пенсию, но, по его словам, размер выплат его не устраивает, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Wprost, в настоящее время размер так называемой президентской пенсии составляет 75% от заработной платы действующего главы государства. В пересчете это около 13 691 злотого (около 1,8 млн тенге) и 47 грошей брутто в месяц.

При этом Валенса также имеет право на стандартную пенсию из системы социального страхования (ZUS), начисляемую за годы работы на Гданьской судоверфи. Однако, как он сам отмечал, этой выплатой он не пользуется.

"Уже 20 лет я не получаю пенсию вообще, ни гроша, потому что Польша бедная", – заявил он.

В марте 2024 года экс-президент вновь подчеркнул, что, несмотря на рост пенсионного обеспечения, он не считает его достаточным. По его словам, он продолжает активно работать и путешествовать, а значительная часть средств уходит на повседневные расходы, медицинское обслуживание и поддержание деятельности.

Ранее вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай в кулуарах Мажилиса рассказала, что дает повышение порога изъятий из ЕНПФ.

Елена Беляева
Бывший президент Словакии лишился пенсии после приговора за мошенничество
Польша должна стремиться к ядерному оружию, заявил президент страны
Алла Пугачёва перестала получать пенсию
Последние
Популярные
Читайте также
Видеообзор разгромной победы Казахстана над Азербайджаном в товарищеском матче
23:05, Сегодня
Видеообзор разгромной победы Казахстана над Азербайджаном в товарищеском матче
Экс-тренер "Кайрата" выступил против лимита на легионеров в РПЛ
22:44, Сегодня
Экс-тренер "Кайрата" выступил против лимита на легионеров в РПЛ
"Для этого много причин": глава UFC продолжает недолюбливать Царукяна
22:16, Сегодня
"Для этого много причин": глава UFC продолжает недолюбливать Царукяна
11 голов было забито в матче Казахстан - Азербайджан
21:44, Сегодня
11 голов было забито в матче Казахстан - Азербайджан
