Экс-президент Польши недоволен пенсией и говорит о "бедности страны"

Бывший президент Польши Лех Валенса получает президентскую пенсию, но, по его словам, размер выплат его не устраивает, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Wprost, в настоящее время размер так называемой президентской пенсии составляет 75% от заработной платы действующего главы государства. В пересчете это около 13 691 злотого (около 1,8 млн тенге) и 47 грошей брутто в месяц.

При этом Валенса также имеет право на стандартную пенсию из системы социального страхования (ZUS), начисляемую за годы работы на Гданьской судоверфи. Однако, как он сам отмечал, этой выплатой он не пользуется.

"Уже 20 лет я не получаю пенсию вообще, ни гроша, потому что Польша бедная", – заявил он.

В марте 2024 года экс-президент вновь подчеркнул, что, несмотря на рост пенсионного обеспечения, он не считает его достаточным. По его словам, он продолжает активно работать и путешествовать, а значительная часть средств уходит на повседневные расходы, медицинское обслуживание и поддержание деятельности.

