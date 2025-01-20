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Мир

Мелания Трамп запустила собственный мемкоин

Мелания Трамп запустила собственный мемкоин, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 08:56 Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS
Жена избранного президента США Дональда Трампа Мелания вслед за мужем запустила собственный мемкоин, сообщает Zakon.kz.

Криптовалюта получила название $MELANIA по аналогии с мемкоином $TRUMP. О ее запуске Мелания Трамп сообщила в Truth Social. По данным площадки CoinMarketCap, один мемкоин Мелании сейчас можно купить за 0.03 доллара.

17 января Трамп первым заявил о запуске своей криптовалюты. За сутки объем торгов мемкоинов превысил 11 млрд долларов, капитализация криптовалюты уже превысил 10.5 млрд. Один мемкоин $TRUMP сейчас стоит в районе 50 долларов.

Мемкоины – это криптовалюта, которая создается в качестве социального эксперимента. Ее цена зависит от популярности того феномена, на базе которого она создана. Например, мемкоины типа politifi – смесь слов politic (политический) и finance (финансы) – создаются в поддержку того или иного политического деятеля.

Цена мемкоина зависит от уровня поддержки политика. Криптовалюты такого формата не несут в себе никакой ценности или способов применения и являются спекулятивным финансовым инструментом.

Ранее стало известно, что Трамп хочет приостановить запрет TikTok, чтобы купить 50% соцсети.

Аксинья Титова
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