Трамп назначил нового пресс-секретаря Белого дома

42-летняя Кэти Закария назначена пресс-секретарем Белого дома в администрации Дональда Трампа. На этом посту она сменила Кэролайн Левитт, покинувшую должность в августе, сообщает Zakon.kz.

Новая представительница Белого дома уже работала с командой Трампа во время его избирательных кампаний. До этого она курировала коммуникации в компании Truth Social, а также комментировала политические события на американских телеканалах Fox News и Newsmax.

Обосновывая свой выбор, президент США напомнил о профессиональном опыте Закарии и ее образовании. Она окончила Университет Пеппердайн и юридическую школу Карузо при этом же вузе, а также практикует право, сообщил лидер США в социальной сети Truth Social.

"Она является выпускницей Университета Пеппердайн и Школы права Карузо при Университете Пеппердайн, практикующим юристом и частым комментатором таких телеканалов, как Fox News и Newsmax. У нее безупречная репутация сторонницы, а также она всегда была верным и блестящим сторонником, начиная с самого начала", – написал Трамп.

Американский лидер выразил уверенность, что Закария успешно справится с новой работой и найдет общий язык с журналистами.

Ранее сообщалось, что датский художник Йенс Гальшиот выставил в здании Европарламента в Страсбурге статую президента США Дональда Трампа. Она обнажена и покрыта золотом. Работа называется "Оранжевая чума".