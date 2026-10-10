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Мир

Трамп назначил нового пресс-секретаря Белого дома

Белый дом, назначения, Трамп, пресс - секретарь, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 10:25 Фото: pexels
42-летняя Кэти Закария назначена пресс-секретарем Белого дома в администрации Дональда Трампа. На этом посту она сменила Кэролайн Левитт, покинувшую должность в августе, сообщает Zakon.kz.

Новая представительница Белого дома уже работала с командой Трампа во время его избирательных кампаний. До этого она курировала коммуникации в компании Truth Social, а также комментировала политические события на американских телеканалах Fox News и Newsmax.

Обосновывая свой выбор, президент США напомнил о профессиональном опыте Закарии и ее образовании. Она окончила Университет Пеппердайн и юридическую школу Карузо при этом же вузе, а также практикует право, сообщил лидер США в социальной сети Truth Social.

"Она является выпускницей Университета Пеппердайн и Школы права Карузо при Университете Пеппердайн, практикующим юристом и частым комментатором таких телеканалов, как Fox News и Newsmax. У нее безупречная репутация сторонницы, а также она всегда была верным и блестящим сторонником, начиная с самого начала", – написал Трамп.

Американский лидер выразил уверенность, что Закария успешно справится с новой работой и найдет общий язык с журналистами.

Ранее сообщалось, что датский художник Йенс Гальшиот выставил в здании Европарламента в Страсбурге статую президента США Дональда Трампа. Она обнажена и покрыта золотом. Работа называется "Оранжевая чума".

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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