Пострадали более 20 тысяч человек: Гондурас накрыл шторм "Сара"

По информации The Washington Post, синоптики предупреждают, что тропический шторм может усилиться до урагана первой категории.

🚨 A catastrophic situation is unfolding in Honduras as Tropical Storm Sara brings relentless rainfall. Golosón International Airport has already reported 437mm (17+ inches), with more expected. Northern areas may see 250-500mm (10-20 inches), and the Sierra La Esperanza could… pic.twitter.com/aOFuVT5ejj