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Культура и шоу-бизнес

Точка в деле об убийстве Игоря Талькова: суд огласил приговор спустя 34 года

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 13:42 Фото: pixabay
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заочно приговорил Валерия Шляфмана к 13 годам колонии общего режима за убийство певца Игоря Талькова и покушение на убийство представителя певицы Азизы Игоря Малахова в октябре 1991 года, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно информации Генеральной прокуратуры России за 23 апреля 2025 года, Шляфман признан виновным по двум статьям:

  • умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей;
  • покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

В суде было установлено, что 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге Шляфман, испытывая неприязненные отношения к Игорю Малахову из-за очередности выступления на концерте артистов, попытался его застрелить.

Однако в момент выстрела Малахов увернулся, а Игорь Тальков получил смертельное ранение.

В ходе судебного следствия государственным обвинителем оглашены показания ключевых свидетелей, допрошены артисты эстрады, работники Дворца спорта и сотрудники органов внутренних дел, присутствовавшие на месте происшествия, тщательно и всесторонне исследованы заключения криминалистических экспертиз.

"Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого. Шляфман в 1992 году скрылся в Израиле, он заочно привлечен в качестве обвиняемого, в январе 2022 года Петроградским районным судом Санкт-Петербурга ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – уточнили в Генпрокуратуре.

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Спустя 33 года: в России завершили расследование смерти рокера Игоря Талькова

С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Шляфмана к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Игорь Тальков – советский рок-музыкант-мультиинструменталист, певец, автор песен, поэт, композитор и киноактер. Основатель и лидер рок-группы "Спасательный круг". Отец музыканта и лидера группы "МирИмиР" Игоря Талькова-младшего.

Впервые Тальков стал известен широкой публике после выступления в 1987 году на фестивале "Песня года" с композицией "Чистые пруды". К 1989 году им было написано более двухсот песен.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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