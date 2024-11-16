Президент Абхазии о попытке госпереворота: Мы все вернем в правовое русло
"Ситуация будет стабилизирована, мы все вернем в правовое русло. Наша задача состоит именно в этом. Поэтому никакому давлению не подчиняться. Есть президент. Есть закон. Есть Родина, которой мы с вами должны служить", – цитируют РИА Новости президента Абхазии.
Несмотря на попытку государственного переворота, под контролем оппозиции находится лишь комплекс правительственных зданий, во всем остальном действует законная власть, которая продолжает работать в усиленном режиме, заверил Бжания.
Накануне президент Абхазии просил свой народ не поддаваться на провокации. Он сообщил, что не собирается уходить в отставку на фоне беспорядков. Ранее такие заявления от его имени сделали представители оппозиционных кругов страны.
Напомним, 5 ноября в Сухуми общественные организации, оппозиционные нынешним властям республики, создали штаб по противодействию ратификации соглашения с Россией, считая его губительным для экономического суверенитета Абхазии.
15 ноября несколько сотен человек вышли на акцию протеста у здания Парламента. В конечном итоге они его захватили.
Позже оппозиционеры заявили, что президент страны согласился покинуть пост.
16 ноября Аслан Бжания выдвинул условия протестующим и заявил, что готов покинуть пост.