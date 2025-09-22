#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
Послание Токаева - 2025
Мир

Массовая эвакуация и закрытие школ: супертайфун "Рагаса" надвигается на Китай

тайфун надвигается на Китай, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 18:17 Фото: pixabay
К югу Китая направляется супертайфун "Рагаса". Он уже обрушился на филиппинский остров Калаян, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала CGTN, максимальная скорость ветра составляет 59 м/с, а порывы достигают 81 м/с. Как уточняется, на острове ветром уже сорвало крышу одной из школ – обломки рухнули на эвакуационный центр, один человек пострадал. Массово валятся деревья. По всей стране эвакуировано больше 10 тыс. жителей, в регионе Манила и 29 других провинциях закрыты образовательные и правительственные учреждения.

Согласно данным издания, на юге страны введен второй уровень экстренного реагирования. В Гуандуне ввиду непогоды отменены занятия в школах, сотрудников переводят на дистанционную работу. Приостановлено движение общественного транспорта.

По прогнозам синоптиков, супертайфун также затронет провинцию Хайнань, Гуанси-Чжуанский автономный район, Гонконг и Макао. Город Шэньчжэнь начал подготовку к эвакуации 400 тыс. человек. Следом вихрь направится на север Вьетнама и Камбоджи.

Ранее сообщалось, что жители Японии пострадали от тайфуна.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
