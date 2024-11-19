Тысячу мышей сдал американец в приют для животных

Житель американского штата Нью-Гэмпшир пришел в местный приют животных с намерением сдать 150 контейнеров, заполненных мышами. К подобному пополнению там оказались не готовы, сообщает Zakon.kz.

По информации HuffPost, на момент визита у американца оказалось 73 мыши, через несколько дней общее количество животных в приюте возросло до 450, при этом еще 500 мышей находились в пути.

Исполнительный директор Нью-Гэмпширского общества по предотвращению жестокого обращения с животными, Лиза Деннисон, заявила о сложной ситуации, с которой сталкивается учреждение. Она отметила, что короткий срок беременности и ранний возраст, с которого мыши начинают размножаться, делают ситуацию особенно критичной.

"Это значительная проблема, которая вышла из-под контроля", – подчеркнула женщина.

В связи с увеличением числа грызунов часть кошачьего павильона приюта была трансформирована во временное убежище для мышей. Приют, который ранее мог принимать максимум 125 животных в день, в итоге столкнулся с непосильной нагрузкой.

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