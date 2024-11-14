Шотландский детеныш красной панды испугался фейерверков и умер

14 ноября ветеринарные эксперты Королевского зоологического общества Шотландии объявили, что трехмесячная красная панда по кличке Рокси умерла "из-за стресса, вызванного фейерверками", которые запустили в центре города, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, зоозащитники рассказали, что детеныш красной панды умер из-за "стресса, вызванного фейерверками", захлебнувшись собственной рвотой всего через пять дней после смерти своей матери. Это привело к призывам ужесточить ограничения на продажу фейерверков.

"Рокси имела доступ к своей берлоге, но пугающие звуки, похоже, оказались для нее слишком сильными. Мы знаем, что фейерверки могут вызывать стресс у других животных в зоопарке, и мы не можем исключать, что они могли способствовать преждевременной смерти матери Рокси Джинджер всего пятью днями ранее", – сказал заместитель генерального директора RZSS Бен Саппл.

После смерти Рокси правительству Великобритании была передана публичная петиция, призывающая к ужесточению ограничений на использование фейерверков, которую подписали более миллиона человек.

Ранее появилась информация, что туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку.

