В Семее суд рассмотрел дело об убийстве новорожденного ребенка, которого оставили в мусорном контейнере. Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы, а маму младенца осудили на два года, однако от отбывания наказания она освобождена по амнистии, сообщает Zakon.kz.

YK-news.kz пишет, что мужчина вывез новорожденного и оставил его в мусорном контейнере, где и обнаружили тело младенца.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ребенок родился живым, а причиной его смерти стало переохлаждение", – уточнили в Генпрокуратуре.

Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 99 Уголовного кодекса "Убийство малолетнего". Суд назначил ему пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Мать ребенка признали виновной по ст. 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка". С учетом положений ст. 55 Уголовного кодекса ей назначили два года лишения свободы.

Вместе с тем совершенное женщиной преступление относится к категории средней тяжести и подпадает под действие акта об амнистии. Поэтому от отбывания назначенного наказания ее освободили.

Трагедия случилась 3 февраля 2026 года, в дежурную часть Ауэзовского отдела полиции поступило сообщение о том, что в Семее в мусорном контейнере обнаружено тело новорожденного, завернутое в полотенце. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Стражи порядка задержали 20-летнюю казахстанку, которая заявила, что роды прошли в домашних условиях.