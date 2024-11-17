Дело о домогательствах удалось урегулировать кандидату на должность министра обороны США

Пит Хегсет, которого избранный президент Дональд Трамп недавно предложил на должность министра обороны США, достиг досудебного соглашения с женщиной, обвинявшей его в сексуальных домогательствах, сообщает Zakon.kz.

Адвокат Тимоти Парлаторе рассказал CNN, что Хегсет отрицает обвинения и убежден, что произошедший в 2017 году инцидент не следует расценивать как домогательство. Узнав в 2020 году, что потерпевшая намерена подать заявление в суд, он пошел на соглашение с ней, чтобы избежать огласки и не потерять работу на телеканале Fox News. CNN не удалось выяснить, какую сумму выплатил Хегсет, так как договор между сторонами включал положения о неразглашении.

В итоге, отмечает телеканал, кандидату в министры обороны не были предъявлены какие-либо обвинения в связи с этим происшествием, и он не фигурировал в качестве ответчика, подчеркивает телекомпания.

Накануне Трамп назначил Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США. А после он выбрал пресс-секретаря Белого дома.

