Первая леди Бразилии обругала Илона Маска

В преддверии G20 Розангела да Силва неудачно пошутила над Илоном Маском, сообщает Zakon.kz.

Дело в том, что во время ее выступления на общественном мероприятии в Рио-де-Жанейро 17 ноября из музыкальных колонок раздался звук, напоминающий корабельный гудок. Жена главы государства, которая выступала в защиту необходимости регулирования социальных сетей предположила, что это все происки бизнесмена.

"Я думаю, это Илон Маск! Я тебя даже не боюсь… Пошел ты, Илон Маск!", – произнесла 58-летняя жена президента Бразилии.

Brazilian First Lady Rosângela Lula da Silva, who is called Janja, says "f*ck you Elon Musk," during an appearance.



Mrs. da Silva and Musk have battled for a year now over regulation of Twitter and she threatened to sue him after her account was hacked. pic.twitter.com/fCrefEl5Vq — Yashar Ali 🐘 (@yashar) November 16, 2024

Маск в ответ посмеялся над супругой Луиса Инасиу Лула да Силвы и уверенно заявил, что они проиграют следующие выборы.

Известно, что ранее между ними был конфликт из-за требований Конституционного суда по модернизации Х и зачистке там аккаунтов оппозиции во главе с экс-президентом Болсонару.

Недавно The Guardian отказалась от публикаций в социальной сети Х. Следом о своем выходе из Х заявил писатель Стивен Кинг.