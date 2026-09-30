Илон Маск предложил необычный способ изолировать ИИ

Глава SpaceX Илон Маск пошутил о том, как можно изолировать искусственный интеллект (ИИ) от интернета, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

"Лучший способ изолировать ИИ – посадить его на рейс Delta, и у него не будет ни малейшего шанса выйти в интернет", – написал предприниматель.

Шутка отсылает к истории сотрудничества SpaceX и Delta Airlines. В 2022 году авиакомпания тестировала спутниковый интернет Starlink на борту самолетов, однако в итоге отказалась от него в пользу Amazon Leo.

Best way to sandbox an AI is to put it on a Delta flight – it will have no chance of accessing the Internet! — Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2026

Ранее Маск поддержал призыв главы компании Anthropic Дарио Амодеи замедлить развитие искусственного интеллекта ради повышения безопасности.