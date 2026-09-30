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Мир

Илон Маск предложил необычный способ изолировать ИИ

Маск предложил необычный способ изолировать ИИ, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 18:29 Фото: X/elonmusk
Глава SpaceX Илон Маск пошутил о том, как можно изолировать искусственный интеллект (ИИ) от интернета, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

"Лучший способ изолировать ИИ – посадить его на рейс Delta, и у него не будет ни малейшего шанса выйти в интернет", – написал предприниматель.

Шутка отсылает к истории сотрудничества SpaceX и Delta Airlines. В 2022 году авиакомпания тестировала спутниковый интернет Starlink на борту самолетов, однако в итоге отказалась от него в пользу Amazon Leo.

Ранее Маск поддержал призыв главы компании Anthropic Дарио Амодеи замедлить развитие искусственного интеллекта ради повышения безопасности.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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