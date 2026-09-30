Илон Маск предложил необычный способ изолировать ИИ
Фото: X/elonmusk
Глава SpaceX Илон Маск пошутил о том, как можно изолировать искусственный интеллект (ИИ) от интернета, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).
"Лучший способ изолировать ИИ – посадить его на рейс Delta, и у него не будет ни малейшего шанса выйти в интернет", – написал предприниматель.
Шутка отсылает к истории сотрудничества SpaceX и Delta Airlines. В 2022 году авиакомпания тестировала спутниковый интернет Starlink на борту самолетов, однако в итоге отказалась от него в пользу Amazon Leo.
Best way to sandbox an AI is to put it on a Delta flight – it will have no chance of accessing the Internet!— Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2026
Ранее Маск поддержал призыв главы компании Anthropic Дарио Амодеи замедлить развитие искусственного интеллекта ради повышения безопасности.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript