2025 год может стать одним из самых жарких в истории

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщила, что 2025 год, по предварительным данным, станет вторым или третьим самым теплым за всю историю наблюдений, сообщает Zakon.kz.

Согласно обновленному докладу о состоянии глобального климата, последние 11 лет стали самыми жаркими в мире за всю историю наблюдений. Период с 2015 по 2025 год установил температурный рекорд, причем три последних года показали особенно высокие значения.

Средняя температура за январь-август 2025 года была на 1,42°C выше доиндустриального уровня.

В дополнительной части отмечено, что концентрации парниковых газов и теплосодержание океанов продолжают расти, побивая рекорды.

К примеру, площадь морского льда в Арктике и Антарктике – минимальная за все время наблюдений. Продолжается и повышение уровня моря.

Кроме того, экстремальные погодные явления – жара, наводнения, пожары – в 2025 году привели к массовым перемещениям людей и подрыву экономической стабильности во многих странах.

"Каждый год выше 1,5°C будет углублять неравенство и наносить ущерб экономике. Мы должны действовать быстро", – подчеркнул генсек ООН Антониу Гутерриш на климатическом саммите в Белене (Бразилия).

