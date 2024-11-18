Дания посадит 1 миллиард деревьев и превратит 10% сельскохозяйственных угодий в леса

18 ноября датские законодатели подписали соглашение по посадке 1 млрд деревьев и преобразованию 10% сельскохозяйственных угодий в леса и естественные среды обитания в течение следующих 20 лет в целях сокращения использования удобрений, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, правительство Дании объявило это "крупнейшим изменением датского ландшафта за последние 100 лет".

"Природа Дании изменится с момента осушения водно-болотных угодий в 1864 году", – сказал Йеппе Бруус, глава трехстороннего министерства экологии Дании.

Правительство заявило, что в соответствии с соглашением на выкуп земель у фермеров в течение следующих двух десятилетий будет выделено 43 млрд крон (6,1 млрд долларов).

Датские леса вырастут на дополнительных 250 тыс. га, а еще 140 тыс. га, которые в настоящее время возделываются на низколежащих почвах, наносящих ущерб климату. Сейчас уже 14,6% земель покрыты лесами.

Соглашение было достигнуто трехпартийным датским правительством, в состав которого вошли социал-демократы, либералы и умеренные центристы, а также Социалистическая народная партия, консерваторы, Либеральный альянс и Социал-либеральная партия.

Ранее специалисты Бристольского университета установили, когда Земля станет непригодной для жизни.

