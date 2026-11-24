С 1978 года Китай посадил около 66 млрд деревьев, и к 2050 году планируется посадить еще 34 млрд. Посаженные леса растут на 66% быстрее, чем естественные. Это, казалось бы, подтверждает правильность стратегии, но исследование выявило и другую сторону эксперимента, сообщает Zakon.kz.

Миллиарды деревьев высадили в рамках проекта "Великая зеленая стена". Его цели – превратить пустынные степи Внутренней Монголии в леса, остановить расширение пустынь Гоби и Такла-Макан и увеличить способность страны поглощать углекислый газ.

Ученые решили исследовать эти леса и сравнить с естественными в Китае, чтобы понять, как видовое разнообразие, плотность полога (доля площади участка земли, покрытая кронами деревьев) и возраст древостоев влияют на их реакцию на повышение уровня углекислого газа в атмосфере и изменение климата. Они использовали спутниковые данные для отслеживания индекса листовой поверхности, показателя плотности лесного полога, пишет Futura sciences.

Главный результат исследования – посаженные деревья растут на 66% быстрее, чем деревья в естественных лесах. Они также сильнее реагируют на повышение концентрации углекислого газа в атмосфере. Ученые объясняют это двумя основными причинами. Во-первых, при создании плантаций часто выбирают быстрорастущие породы, в том числе эвкалипты и тополя. Во-вторых, такие леса получают регулярный уход: специалисты удаляют конкурирующую растительность и удобряют молодые деревья, ускоряя их развитие.

Но естественные леса остаются незаменимыми . Как заявил ведущий автор исследования Юхан Луо, несмотря на высокие темпы роста, искусственные леса не обязательно обеспечивают более эффективное долгосрочное хранение углерода. По оценке, они могут быть мощным инструментом поглощения углекислого газа в краткосрочной перспективе, однако их преимущество ограничено во времени.

Другие исследования китайских лесов также показывают, что естественные леса в первые годы своего развития могут накапливать больше углерода над землей. При этом ученые подчеркивают: результаты сравнений во многом зависят от местных условий.

Таким образом, само по себе количество высаженных деревьев не гарантирует долгосрочного климатического эффекта. Важны выбор пород, время посадки и последующий уход за лесными массивами.

Авторы исследования считают, что при разработке программ восстановления лесов необходимо оценивать не только площадь новых посадок, но и то, сколько углерода они способны удерживать на протяжении десятилетий. В этой перспективе естественные леса сохраняют особую ценность, которую искусственные насаждения не могут полностью заменить.

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