Ким Чен Ын наращивает военный потенциал на случай вероятного военного конфликта
По информации NBC News, Ким Чен Ын выступил с речью на конференции командиров батальонов и политических инструкторов, состоявшейся в Пхеньяне.
Там он призвал к укреплению политической и военной мощи и повышению боевой эффективности, чтобы гарантировать, что вооруженные силы смогут справиться с вероятной войной.
Угрозы со стороны США и их союзников, включая Южную Корею, а также их военная конфронтация с Северной Кореей довели напряженность до "худшей фазы в истории", сказал он, назвав Корейский полуостров "крупнейшей горячей точкой в мире".
"Он горячо призвал всех участников приложить все усилия для достижения существенных и фундаментальных улучшений в повышении их возможностей ведения реальной войны", – сообщило северокорейское издание KCNA.
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