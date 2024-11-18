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Ким Чен Ын наращивает военный потенциал на случай вероятного военного конфликта

Ким Чен Ын наращивает военный потенциал на случай потенциального военного конфликта, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 02:45 Фото: РИА Новости / POOL
15 ноября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своей речи призвал армию страны повысить боеспособность после того, как Пхеньян отправил в Россию тысячи военнослужащих, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, Ким Чен Ын выступил с речью на конференции командиров батальонов и политических инструкторов, состоявшейся в Пхеньяне.

Там он призвал к укреплению политической и военной мощи и повышению боевой эффективности, чтобы гарантировать, что вооруженные силы смогут справиться с вероятной войной.
Угрозы со стороны США и их союзников, включая Южную Корею, а также их военная конфронтация с Северной Кореей довели напряженность до "худшей фазы в истории", сказал он, назвав Корейский полуостров "крупнейшей горячей точкой в мире".

"Он горячо призвал всех участников приложить все усилия для достижения существенных и фундаментальных улучшений в повышении их возможностей ведения реальной войны", – сообщило северокорейское издание KCNA.

Ранее на выездном заседании правительства в селе Тамыш глава Абхазии Аслан Бжания пообещал стабилизировать ситуацию в стране и вернуть ее в правовое русло.

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