Мир

Токсичный дым от наркотиков окутал американский приют для животных

дым наркотиков окутал приют для животных, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 21:46 Фото: pixabay
В американском городе Биллингс сотрудники ФБР уничтожили около килограмма изъятого метамфетамина. Токсичный дым от огня окутал приют для животных, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Click2Houston, инцидент привел к госпитализации 14 работников и эвакуации 75 собак и кошек. По словам директора приюта Тринити Халверсон, у нее возникла "очень сильная головная боль и боль в горле". У других сотрудников наблюдались головокружение, потливость и кашель.

Отмечается, что большинство пострадавших провели несколько часов в кислородной камере для лечения. Особое внимание уделялось четырем пометам котят, которые находились в закрытом помещении с наибольшей концентрацией дыма.

Согласно данным издания, приют останется закрытым до проведения тестов на загрязнение, а городские власти выясняют, правильно ли было проведено уничтожение наркотиков.

Ранее ученые изучали людей с собаками десятилетиями и сделали неожиданный вывод.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
20:47, Сегодня
17:51, Сегодня
17:38, Сегодня
