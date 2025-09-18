Токсичный дым от наркотиков окутал американский приют для животных

В американском городе Биллингс сотрудники ФБР уничтожили около килограмма изъятого метамфетамина. Токсичный дым от огня окутал приют для животных, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Click2Houston, инцидент привел к госпитализации 14 работников и эвакуации 75 собак и кошек. По словам директора приюта Тринити Халверсон, у нее возникла "очень сильная головная боль и боль в горле". У других сотрудников наблюдались головокружение, потливость и кашель.

Отмечается, что большинство пострадавших провели несколько часов в кислородной камере для лечения. Особое внимание уделялось четырем пометам котят, которые находились в закрытом помещении с наибольшей концентрацией дыма.

Согласно данным издания, приют останется закрытым до проведения тестов на загрязнение, а городские власти выясняют, правильно ли было проведено уничтожение наркотиков.

A cloud of smoke from two pounds of methamphetamine seized by the FBI and incinerated inside a Montana animal shelter sent its workers to the hospital, city officials in Billings said. https://t.co/TMs7xB2vWU — 2 News Nevada (@KTVN) September 13, 2025

Ранее ученые изучали людей с собаками десятилетиями и сделали неожиданный вывод.