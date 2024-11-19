Когда и как планирует сыграть свадьбу звезда "Кухни" Михаил Тарабукин

42-летний российский актер Михаил Тарабукин, известный по роли Феди Юрченко в ситкоме "Кухня", рассказал, что планирует жениться летом 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В беседе с mk.ru он заявил, что считает себя хорошим зятем. А также объяснил, что легко находит общий язык с матерями своих возлюбленных. Тарабукин отметил, что матерям нравится уважительное отношение к их дочерям. Их также "подкупает" то, что актер интересуется у женщин, как у них дела.

"С папами немножко сложнее, потому что я сам рос без папы, и мне сложнее с ними. Свадьбу собираюсь сыграть летом, но тихонечко, не как все", – рассказал артист.

Михаил Тарабукин известен по роли Феди Юрченко в ситкоме "Кухня". В его фильмографии более 120 работ. Актер играл в таких проектах, как "Война", "Любопытная Варвара", "Тень за спиной", "Мама будет против", "Гранд", "Куплю актрису", "Отель Элеон", "Теща", "#СеняФедя", "Вы все меня бесите".

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