Баян Алагузова вызвала восторг поклонников простым семейным роликом

Популярный казахстанский продюсер Баян Алагузова восхитила поклонников, опубликовав видео с вечерней прогулки с дочерями и мужем, сообщает Zakon.kz.

Роликом она поделилась в Instagram.

Подписчики восхитились внимательностью пары к своим младшим деткам – Алисе и Алме:

– Сладкая парочка. – Идеальные родители. – Баян Максатовна, девочки потрясающие.





Ранее Алагузова поделилась на своей странице в Instagram с фанатами еще одним важным событием в жизни. Оказалось, что ее дочери Алисе сегодня, 4 ноября, исполнилось три месяца. Знаменитость опубликовала в Stories милые фото ребенка в разных нарядах.