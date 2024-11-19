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Баян Алагузова вызвала восторг поклонников простым семейным роликом

продюсер , фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 21:27 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Популярный казахстанский продюсер Баян Алагузова восхитила поклонников, опубликовав видео с вечерней прогулки с дочерями и мужем, сообщает Zakon.kz.

Роликом она поделилась в Instagram.

Подписчики восхитились внимательностью пары к своим младшим деткам – Алисе и Алме:

– Сладкая парочка.

– Идеальные родители.

– Баян Максатовна, девочки потрясающие.


Ранее Алагузова поделилась на своей странице в Instagram с фанатами еще одним важным событием в жизни. Оказалось, что ее дочери Алисе сегодня, 4 ноября, исполнилось три месяца. Знаменитость опубликовала в Stories милые фото ребенка в разных нарядах. 

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