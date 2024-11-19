Баян Алагузова вызвала восторг поклонников простым семейным роликом
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Популярный казахстанский продюсер Баян Алагузова восхитила поклонников, опубликовав видео с вечерней прогулки с дочерями и мужем, сообщает Zakon.kz.
Роликом она поделилась в Instagram.
Подписчики восхитились внимательностью пары к своим младшим деткам – Алисе и Алме:
– Сладкая парочка.
– Идеальные родители.
– Баян Максатовна, девочки потрясающие.
Ранее Алагузова поделилась на своей странице в Instagram с фанатами еще одним важным событием в жизни. Оказалось, что ее дочери Алисе сегодня, 4 ноября, исполнилось три месяца. Знаменитость опубликовала в Stories милые фото ребенка в разных нарядах.
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