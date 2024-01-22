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ХАМАС отказался возвращать Израилю захваченных заложников

ХАМАС отказался возвращать Израилю захваченных заложников Фото: freepik
Представители палестинского движения ХАМАС заявили, что не вернут Израилю захваченных заложников, после того как израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху отверг условия палестинской стороны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian 22 января, переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников зашли в тупик. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху наотрез отказался исполнять требования ХАМАС, которые включали полный вывод военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из Газы. В ответ боевики заявили, что не видят возможности для возвращения захваченных израильтян.

В своем заявлении Нетаньяху подчеркнул, что считает условия сделки неприемлемыми, поскольку они предполагают "освобождение всех убийц и насильников" и сохранение власти ХАМАС в секторе Газа.

"Я решительно отвергаю условия сдачи, выдвинутые монстрами из ХАМАС", – сказал Нетаньяху.

По словам представителя ХАМАС Сами Абу Зухри, отказ Нетаньяху от прекращения военной операции в секторе Газа означает, что "нет никакой возможности для возвращения израильских заложников". По данным палестинской стороны, в Газе остаются 130 захваченных израильтян.

Решение израильского премьера вызвало неоднозначную реакцию среди граждан страны. Вечером 21 января родственники захваченных заложников начали акцию протеста возле дома Нетаньяху в Иерусалиме. Они намерены продолжать протесты до тех пор, пока премьер-министр не договорится о возвращении заложников.

Конфликт между движением ХАМАС и Израилем продолжается с октября 2023 года, когда палестинские боевики атаковали израильские приграничные поселения. Израиль ответил массированными ударами по сектору Газа, а затем начал наземную операцию. Впоследствии стороны заключили кратковременное перемирие, после чего конфликт возобновился.

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