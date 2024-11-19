Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Биткоин вновь ощутимо вырос в цене

биткоин вновь превысил исторический максимум, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 00:20 Фото: pexels
Стоимость биткойна вновь обновила исторический максимум, превысив 93 тысячи долларов, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным площадки Binance, на 23:46 по времени Астаны криптовалюта достигла рекордных 93,856 тыс. долларов. Однако к 23:53 биткойн замедлил рост и находился на уровне 93,71 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что курс биткоина 10 ноября впервые превысил отметку в 80 тыс. долларов, достигнув рекордных 80 071,17 доллара. Скачок произошел на фоне роста интереса к криптовалюте в период президентских выборов в США. Затем 11 ноября стоимость превысила 84 тыс. долларов. А 13 ноября цифра превысила 90 тыс. долларов.

Читайте также

флаг Израиля
По пять миллионов долларов пообещал Израиль за каждого освобожденного заложника
Елена Беляева
2024 год Биткоин Доллар Цены
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане
Изменение часового пояса в Казахстане: в правительстве сделали заявление
Семья
В семье певицы Валерии готовятся к рождению малыша
любовь, отношения
Психологи вычислили идеальную разницу в возрасте между возлюбленными
Поклонников покорило фото Аллы Пугачёвой с тремя детьми и мужем
Поклонников покорило фото Аллы Пугачёвой с тремя детьми и мужем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: