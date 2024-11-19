Биткоин вновь ощутимо вырос в цене

Стоимость биткойна вновь обновила исторический максимум, превысив 93 тысячи долларов, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным площадки Binance, на 23:46 по времени Астаны криптовалюта достигла рекордных 93,856 тыс. долларов. Однако к 23:53 биткойн замедлил рост и находился на уровне 93,71 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что курс биткоина 10 ноября впервые превысил отметку в 80 тыс. долларов, достигнув рекордных 80 071,17 доллара. Скачок произошел на фоне роста интереса к криптовалюте в период президентских выборов в США. Затем 11 ноября стоимость превысила 84 тыс. долларов. А 13 ноября цифра превысила 90 тыс. долларов.