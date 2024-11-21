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Известная американская телеведущая переехала в Британию из-за победы Трампа

Эллен Дедженерес переехала из США из-за победы Трампа, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 19:10 Фото: Facebook/Ellen DeGeneres
Популярная американская телеведущая Эллен Дедженерес переехала из США в Великобританию из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах, сообщает Zakon.kz.

По информации портала TMZ, она обосновалась в своем новом доме на юго-западе Англии, примерно в двух часах езды от Лондона, который был приобретен еще до результатов выборов.

"Эллен Дедженерес ... попрощалась с США. Мотивом стала победа Дональда Трампа на выборах", – говорится в сообщении.

Как рассказал изданию источник, Дедженерес была крайне разочарована победой Трампа, так как она активно поддерживала его конкурентку Камалу Харрис.

Ранее министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев рассказал, как победа Дональда Трампа на президентских выборах в США отразится на мировой торговле.

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