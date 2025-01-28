#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
516.77
542.87
5.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
516.77
542.87
5.33
Мир

Премьер Сербии подал в отставку на фоне протестов

Милош Вучевич , фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 19:46 Фото: wikimedia
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич 28 января объявил об отставке из-за протестов, вызванных трагедией и длящихся с ноября прошлого года, сообщает Zakon.kz.

Такой новостью поделился портал Republika.

Издание также уточнило, что в своем вчерашнем обращении Милош Вучевич призвал людей к обсуждению.

Ранее сообщалось, что в сербском городе Нови Сади обрушился козырек железнодорожного вокзала, что привело к гибели 15 человек. 2 ноября в стране объявили днем траура.

Позже стало известно: подавший ранее в отставку министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич задержан с еще 10 лицами в связи с трагедией. Все они подозреваются в преступлении "создание общей опасности". По разным пунктам этой статьи грозит наказание от 2 до 12 лет тюремного заключения.

Вместе с тем ранее из Сербии экстрадировали казахстанца, подозреваемого в крупном мошенничестве.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Поделиться новостью
Читайте также
Неизвестная болезнь унесла жизни 16 человек в Индии
Мир
19:15, Сегодня
Неизвестная болезнь унесла жизни 16 человек в Индии
Полицейский застрелил помилованного Трампом американца
Мир
10:35, Сегодня
Полицейский застрелил помилованного Трампом американца
Мелания Трамп опубликовала первое фото в статусе первой леди США
Мир
09:49, Сегодня
Мелания Трамп опубликовала первое фото в статусе первой леди США
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: