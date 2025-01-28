Премьер Сербии подал в отставку на фоне протестов

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич 28 января объявил об отставке из-за протестов, вызванных трагедией и длящихся с ноября прошлого года, сообщает Zakon.kz.

Такой новостью поделился портал Republika.

Издание также уточнило, что в своем вчерашнем обращении Милош Вучевич призвал людей к обсуждению.

Ранее сообщалось, что в сербском городе Нови Сади обрушился козырек железнодорожного вокзала, что привело к гибели 15 человек. 2 ноября в стране объявили днем траура.

Позже стало известно: подавший ранее в отставку министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич задержан с еще 10 лицами в связи с трагедией. Все они подозреваются в преступлении "создание общей опасности". По разным пунктам этой статьи грозит наказание от 2 до 12 лет тюремного заключения.

Вместе с тем ранее из Сербии экстрадировали казахстанца, подозреваемого в крупном мошенничестве.