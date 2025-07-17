Огненная лава, взрыв пепла и пара: в Исландии вновь извержение вулкана
По данным издания Live Science, длина извергающейся трещины на юго-западе Исландии составляет от 700 до 1000 м.
"Лава течет в основном на юго-восток и не приближается к объектам инфраструктуры. Судя по GPS-измерениям и сигналам о деформации, вероятно, это было относительно небольшое извержение", – добавили в ведомстве.
Отмечается, что местные жители были эвакуированы из Голубой лагуны, роскошного геотермального курорта, и близлежащего рыбацкого городка Гриндавик.
Также иностранные СМИ пишут, что магма попала в грунтовые воды, вызвав короткий, но мощный фреатический взрыв пепла и пара.
Между тем в социальных сетях распространяется видео, на котором видно, как лава, вырываясь из трещины, словно огненная стена, затопляет окрестности.
A volcano in southwestern Iceland erupted early Wednesday in a spectacular show of spewing lava and glowing magma, marking the 12th eruption on the Reykjanes Peninsula since 2021. https://t.co/tFlGY12owM pic.twitter.com/E5iQagZo4u— The Washington Post (@washingtonpost) July 16, 2025
Отметим, что в 2024 году в Исландии извержение вулкана началось в марте, а закончилось только в мае.