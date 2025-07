Огненная лава, взрыв пепла и пара: в Исландии вновь извержение вулкана

По данным издания Live Science, длина извергающейся трещины на юго-западе Исландии составляет от 700 до 1000 м.

Отмечается, что местные жители были эвакуированы из Голубой лагуны, роскошного геотермального курорта, и близлежащего рыбацкого городка Гриндавик.

Также иностранные СМИ пишут, что магма попала в грунтовые воды, вызвав короткий, но мощный фреатический взрыв пепла и пара.



Между тем в социальных сетях распространяется видео, на котором видно, как лава, вырываясь из трещины, словно огненная стена, затопляет окрестности.

A volcano in southwestern Iceland erupted early Wednesday in a spectacular show of spewing lava and glowing magma, marking the 12th eruption on the Reykjanes Peninsula since 2021. https://t.co/tFlGY12owM pic.twitter.com/E5iQagZo4u