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Мир

Огненная лава, взрыв пепла и пара: в Исландии вновь извержение вулкана

извержение вулкана в Исландии, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 18:54 Фото: скриншот видео
Метеорологическое управление Исландии заявило о том, что недалеко от столицы произошло извержение вулкана Сундхнукур, ставшее 12-м извержением вулкана в регионе, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Live Science, длина извергающейся трещины на юго-западе Исландии составляет от 700 до 1000 м.

"Лава течет в основном на юго-восток и не приближается к объектам инфраструктуры. Судя по GPS-измерениям и сигналам о деформации, вероятно, это было относительно небольшое извержение", – добавили в ведомстве.

Отмечается, что местные жители были эвакуированы из Голубой лагуны, роскошного геотермального курорта, и близлежащего рыбацкого городка Гриндавик.

Также иностранные СМИ пишут, что магма попала в грунтовые воды, вызвав короткий, но мощный фреатический взрыв пепла и пара.

Между тем в социальных сетях распространяется видео, на котором видно, как лава, вырываясь из трещины, словно огненная стена, затопляет окрестности.

Отметим, что в 2024 году в Исландии извержение вулкана началось в марте, а закончилось только в мае.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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