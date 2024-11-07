Илон Маск жестко высмеял Олафа Шольца
Фото: NASA/Kim Shiflett
Американский миллиардер Илон Маск на фоне развала правящей коалиции Германии назвал канцлера Германии Олафа Шольца глупцом, сообщает Zakon.kz.
Таким образом глава Tesla прокомментировал пост шведского журналиста, написавшего о том, что "социалистическое правительство Германии рухнуло" и ведутся разговоры о досрочных выборах.
"Олаф – глупец", – написал Маск в социальной сети X (ранее Twitter).
Olaf ist ein Narr https://t.co/Yye3DIeA17— Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2024
В среду поздним вечером канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы министерства финансов Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране.
Позже стало известно, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отправил в отставку трех министров из партии свободных демократов (СвДП), в том числе и Линднера.
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