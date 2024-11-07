Илон Маск жестко высмеял Олафа Шольца

Американский миллиардер Илон Маск на фоне развала правящей коалиции Германии назвал канцлера Германии Олафа Шольца глупцом, сообщает Zakon.kz.

Таким образом глава Tesla прокомментировал пост шведского журналиста, написавшего о том, что "социалистическое правительство Германии рухнуло" и ведутся разговоры о досрочных выборах.

"Олаф – глупец", – написал Маск в социальной сети X (ранее Twitter).

Olaf ist ein Narr https://t.co/Yye3DIeA17 — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2024

В среду поздним вечером канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы министерства финансов Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране.

Позже стало известно, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отправил в отставку трех министров из партии свободных демократов (СвДП), в том числе и Линднера.