Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Макияж из горячего клея становится популярным среди подростков в Японии

Макияж из горячего клея становится популярным среди подростков в Японии, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 04:32 Фото: pixabay
Странная тенденция в японском макияже с использованием горячего клея для создания каплевидных рисунков стала вирусной среди подростков, несмотря на предупреждения экспертов о рисках для кожи, сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, новое увлечение макияжем в Японии, известное как "3D-макияж в виде слезинки", охватывает школы, особенно девочек-подростков. Об этом говорится в отчете South China Morning Post (SCMP).

Эта необычная тенденция, которая подразумевает использование горячего расплавленного клея для создания капель на лице, привлекла внимание пользователей в социальных сетях, и ее популярность быстро растет по всей стране.

Согласно отчету SCMP, процесс нанесения макияжа включает выдавливание супер горячего клея на гладкую поверхность, например, на пластиковый лист. После того, как клей застынет, его снимают и прикрепляют к лицу с помощью клея для искусственных ресниц.

В результате получается нежная, похожая на слезу капля, которая придает владельцу эмоциональный, почти уязвимый вид, заставляя его выглядеть так, будто он плачет. Тенденция призвана вызывать сочувствие, и девушки надеются добиться более нежного или хрупкого вида.

Хотя эта конкретная тенденция появилась в Японии, использование горячего расплавленного клея в косметических целях не является чем-то новым. В прошлом году создательница бьюти-аккаунта TikTok Ванесса Фунес, известная как @cutcreaser, произвела фурор с помощью подводки для глаз в космическом стиле, созданной с помощью пистолета с горячим клеем.

И все-таки эксперты предупреждают об опасности использования горячего клея непосредственно на коже. Они советуют не наносить его на лицо без надлежащих мер предосторожности, например, использовать поверхность из нержавеющей стали или пергаментную бумагу для создания рисунков перед их прикреплением к коже.

Ранее у жителя Китая, 30 лет страдавшего бессонницей и депрессией, развилась болезнь Паркинсона. Мужчина утверждает, что этому предшествовала ситуация, когда его несправедливо отчитал начальник.

Читайте также

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость
Из-за вспышки листериоза в Калифорнии погиб младенец
Аксинья Титова
Япония 2024 год Косметика Подростки
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты &quot;Орешник&quot; – фейк
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты "Орешник" – фейк
Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды
В питьевой воде обнаружили новое химическое вещество
космос, галактики, туманности, астрономия
Мощная ударная волна от столкновения галактик достигла Земли
гороскоп, астрономия,
Астрологи перечислили пять знаков зодиака, которые станут успешнее до конца 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: