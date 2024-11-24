Макияж из горячего клея становится популярным среди подростков в Японии

Странная тенденция в японском макияже с использованием горячего клея для создания каплевидных рисунков стала вирусной среди подростков, несмотря на предупреждения экспертов о рисках для кожи, сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, новое увлечение макияжем в Японии, известное как "3D-макияж в виде слезинки", охватывает школы, особенно девочек-подростков. Об этом говорится в отчете South China Morning Post (SCMP).

Эта необычная тенденция, которая подразумевает использование горячего расплавленного клея для создания капель на лице, привлекла внимание пользователей в социальных сетях, и ее популярность быстро растет по всей стране.

Согласно отчету SCMP, процесс нанесения макияжа включает выдавливание супер горячего клея на гладкую поверхность, например, на пластиковый лист. После того, как клей застынет, его снимают и прикрепляют к лицу с помощью клея для искусственных ресниц.

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В результате получается нежная, похожая на слезу капля, которая придает владельцу эмоциональный, почти уязвимый вид, заставляя его выглядеть так, будто он плачет. Тенденция призвана вызывать сочувствие, и девушки надеются добиться более нежного или хрупкого вида.

Хотя эта конкретная тенденция появилась в Японии, использование горячего расплавленного клея в косметических целях не является чем-то новым. В прошлом году создательница бьюти-аккаунта TikTok Ванесса Фунес, известная как @cutcreaser, произвела фурор с помощью подводки для глаз в космическом стиле, созданной с помощью пистолета с горячим клеем.

И все-таки эксперты предупреждают об опасности использования горячего клея непосредственно на коже. Они советуют не наносить его на лицо без надлежащих мер предосторожности, например, использовать поверхность из нержавеющей стали или пергаментную бумагу для создания рисунков перед их прикреплением к коже.

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