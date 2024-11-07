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Трамп – фигурант уголовных и гражданских дел: изменится ли это после его победы на выборах

Трамп, уголовные дела, что может измениться после его избрания президентом США, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 13:53 Фото: wikimedia/Gage Skidmore
Дональд Трамп был избран президентом США как признанный виновным человек, ожидающий вынесения приговора по делу о получении денег за молчание, и все еще работает над тем, чтобы предотвратить судебное преследование по другим делам на уровне штата и на федеральном уровне, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает СNN, это чрезвычайно уникальная позиция: никогда ранее обвиняемый в совершении уголовного преступления не избирался на высшую государственную должность, а бывшему президенту до прошлого года никогда не предъявлялись уголовные обвинения.

Трамп неоднократно заявлял, что планирует уволить спецпрокурора Джека Смита и прекратить федеральные дела за попытку отменить результаты президентских выборов 2020 года и ненадлежащее обращение с секретными документами.

А пока избранный президентом США Трамп должен явиться в суд 26 ноября, чтобы получить приговор по обвинению в фальсификации деловых записей, чтобы скрыть выплату денег за молчание, сделанную во время кампании 2016 года, звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниелс, которая утверждала, что у нее была связь с ним в прошлом. При этом сам Трамп отрицает связь. Издание пишет, что вопрос о том, будет ли вообще вынесен приговор, остается открытым. Юридическая команда Трампа постарается сделать так, чтобы приговор не был вынесен.

Кроме того, имеются федеральные дела в округе Колумбия и Флориде. С тех пор, как дела были возбуждены в 2023 году, основная юридическая стратегия Трампа заключалась в том, чтобы отложить судебные разбирательства до окончания выборов, чтобы в случае избрания уволить спецпрокурора Смита, что привело бы к закрытию двух дел. Чиновники Министерства юстиции рассматривают варианты того, как свернуть два уголовных дела, а также соблюдают меморандум 2020 года из Управления юридического советника Министерства об обвинительных заключениях или судебном преследовании действующих президентов.

Непосредственная судьба еще одного уголовного дела Трампа в Джорджии – за попытку отменить выборы 2020 года – во многом зависит от того, будет ли окружной прокурор округа Фултон Фани Уиллис, демократ, отстранена от расследования после ее романтических отношений с коллегой-прокурором. Но даже если ей позволят продолжить уголовное преследование Трампа, дело почти наверняка окажется под угрозой теперь, когда он победил на выборах.

Трамп также защищает себя в ряде гражданских исков, включая иски, касающиеся его роли в нападении на Капитолий США 6 января 2021 года, двух делах о клевете и гражданском деле о мошенничестве.

В конце мая 2024 года Трампа признали виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу о подлоге финансовых документов. Он стал первым в истории США бывшим президентом, которого жюри присяжных признало виновным в совершении преступления. Вынесение приговора было назначено на 18 сентября. Затем его перенесли на 26 ноября

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