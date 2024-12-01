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Трамп назвал имя будущего главы Федерального бюро расследований США

Дональд Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 11:40 Фото: Facebook/Donald J. Trump
Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул своего советника Кэш Пателя на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР), сообщает Zakon.kz.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Я с гордостью объявляю, что Кэшьяп "Кэш" Патель станет следующим директором Федерального бюро расследований", – написал Трамп, подчеркнув, что Патель является "блестящим юристом".

Кэш Патель – бывший начальник штаба министра обороны США, сын индийских иммигрантов.

Трамп отметил, что при новом главе ФБР "будет покончено с эпидемией преступности в Америке". Он также рассчитывает, что Патель "уничтожит преступные банды мигрантов и остановит зловещую беду торговли людьми и наркотиками через границу".

Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС стопроцентными пошлинами в случае, если они откажутся от доллара в пользу собственной валюты.

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