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Ущерб – 70 тысяч долларов: жительницу Канады обвиняют в подделке билетов на концерты Тейлор Свифт

;ительницу Канады обвиняют в подделке билетов на концерт Тейлор Свифт, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 04:45 Фото: wikipedia
Полиция Торонто сообщает, что женщине из Онтарио (Канада) предъявлены обвинения в мошенничестве на торговой площадке Facebook, в результате которого 28 человек были обмануты и лишились билетов на концерт Тейлор Свифт на сумму почти 70 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

По информации Global News, полиция сообщила, что обвиняемая использовала псевдоним "Дениз Блэкхок" на популярной платформе социальных сетей и предлагала билеты на различные даты и места на концерты Тейлор Свифт, которые проходили в Торонто.

Тейлор Свифт дала шесть аншлаговых концертов в Торонто в Rogers Centre в рамках своего тура Eras Tour с 14 по 16 и с 21 по 23 ноября.

Жертвы перевели обвиняемой полную стоимость билетов в электронном виде после того, как была согласована цена. Некоторые из этих билетов были куплены еще в августе 2023 года, когда они впервые появились в продаже.

По данным полиции, обвиняемая сообщила жертвам, что они получат билеты только за несколько дней до концерта. В день концерта жертвы обнаружили, что билеты им не отправлены, а когда они попросили вернуть им деньги, обвиняемая сказала им, что деньги пропали.

По данным полиции, в общей сложности 28 жертв заплатили за поддельные билеты чуть менее 70 тыс. долларов. Сотрудники полиции арестовали жительницу Берлингтона, Онтарио, Дениз Тизор. Ей предъявлены обвинения по 32 пунктам о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что житель Китая на 30 лет лишился сна после замечания начальника.

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