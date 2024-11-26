Ущерб – 70 тысяч долларов: жительницу Канады обвиняют в подделке билетов на концерты Тейлор Свифт
По информации Global News, полиция сообщила, что обвиняемая использовала псевдоним "Дениз Блэкхок" на популярной платформе социальных сетей и предлагала билеты на различные даты и места на концерты Тейлор Свифт, которые проходили в Торонто.
Тейлор Свифт дала шесть аншлаговых концертов в Торонто в Rogers Centre в рамках своего тура Eras Tour с 14 по 16 и с 21 по 23 ноября.
Жертвы перевели обвиняемой полную стоимость билетов в электронном виде после того, как была согласована цена. Некоторые из этих билетов были куплены еще в августе 2023 года, когда они впервые появились в продаже.
По данным полиции, обвиняемая сообщила жертвам, что они получат билеты только за несколько дней до концерта. В день концерта жертвы обнаружили, что билеты им не отправлены, а когда они попросили вернуть им деньги, обвиняемая сказала им, что деньги пропали.
По данным полиции, в общей сложности 28 жертв заплатили за поддельные билеты чуть менее 70 тыс. долларов. Сотрудники полиции арестовали жительницу Берлингтона, Онтарио, Дениз Тизор. Ей предъявлены обвинения по 32 пунктам о мошенничестве.
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