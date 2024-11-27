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Франция считает, что Нетаньяху имеет иммунитет от ордера на арест МУС

Франция не будет арестовывать Нетаньяху из-за иммунитета от ордера на арест МУС, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 22:52 Фото: gpophoto.gov.il
Министерство иностранных дел заявило, что страна "будет соблюдать свои международные обязательства", но добавило, что на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху распространяются правила иммунитета, которые применяются к государствам, не являющимся участниками МУС, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Le Monde, Франция будет игнорировать выданный МУС ордер.

"Франция соблюдает свои обязательства в рамках Римского статута и сотрудничает в полной мере с МУС. Вместе с тем, согласно французскому праву, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие министры обладают иммунитетом, что будет учтено в случае обращения МУС с требованием о его аресте и выдаче", – говорится в сообщении.

Ранее Международный уголовный суд (МУС) 21 ноября 2024 года выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта.

Представители ЕС и ХАМАС прокомментировали информацию.

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