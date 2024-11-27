Франция считает, что Нетаньяху имеет иммунитет от ордера на арест МУС
Фото: gpophoto.gov.il
Министерство иностранных дел заявило, что страна "будет соблюдать свои международные обязательства", но добавило, что на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху распространяются правила иммунитета, которые применяются к государствам, не являющимся участниками МУС, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Le Monde, Франция будет игнорировать выданный МУС ордер.
"Франция соблюдает свои обязательства в рамках Римского статута и сотрудничает в полной мере с МУС. Вместе с тем, согласно французскому праву, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие министры обладают иммунитетом, что будет учтено в случае обращения МУС с требованием о его аресте и выдаче", – говорится в сообщении.
Ранее Международный уголовный суд (МУС) 21 ноября 2024 года выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта.
Представители ЕС и ХАМАС прокомментировали информацию.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript