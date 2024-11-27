Франция считает, что Нетаньяху имеет иммунитет от ордера на арест МУС

Фото: gpophoto.gov.il

Министерство иностранных дел заявило, что страна "будет соблюдать свои международные обязательства", но добавило, что на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху распространяются правила иммунитета, которые применяются к государствам, не являющимся участниками МУС, сообщает Zakon.kz.

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